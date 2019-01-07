CHP’li Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi

FETÖ soruşturması kapsamında Karşı gazetesine açılan davada yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi.

CHP’li Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi
07 Ocak 2019 Pazartesi 16:13

Çağlayan’da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 12 sanıklı davanın bugünkü duruşmasına Erdem, SEGBİS’le bağlandı. Duruşmada biri tutuklu dört sanık daha hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Erdem hakkında ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından sekiz yıl altı aydan 19 yıla kadar hapsi talep edildi.

Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme Erdem’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Etiketler; #fetö #eren erdem #duruşma #dava #tahliye
Önceki Haber
İç Ege'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Sonraki Haber
Kadavradan nakil üçüncü yaşamı oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.