CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Eğitim Komisyonu üyesi Dr. Ceyhun İrgil, ÖSYM’nin üniversite sınav puan hesaplamasındaki hatanın ardından yerleştirme sonuçlarında da hata yapıp değişikliğe gitmesine tepki göstererek, "Skandallar merkezi bu kurumun kifayetsizliğinden bardak doldu da taştı. ÖSYM’deki sorumlular ya derhal istifa etsin ya da o koltuklardan alınsın" dedi

ÖSYM’nin daha önce kazandığını ilan ettiği ama şimdi sonuçlarda yaptığı değişiklikle yerleşmeden çıkardığı adayların geleceğiyle ve psikolojisiyle oynadığını savunan CHP’li İrgil, "ÖSYM’nin özrü kabahatinden büyük. Dört gün içinde 1500 gencin hayallerinin paramparça edilmesinin hiçbir mazereti ve özrü olamaz. Bu gençler adına ÖSYM’nin özrünü kabul etmiyorum. ÖSYM hayal kırıklıkları yaratmaktan, psikoloji bozmaktan başka bir iş yapmıyor" diye konuştu.



CHP’li İrgil, ÖSYM’nin sorumluluğundaki her sınavın, o sınava giren tüm adaylar ve aileleri için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "İnsanlar maddi manevi fedakarlıklarla, ciddiyetle sınavlara hazırlanıyor ama ÖSYM her seferinde ciddiyetsizliğiyle mağdur ediyor" dedi.



ÖSYM yönetimiyle ve bu kurumu toplum nezdinde güvenilmez hale getirenlerle ilgili artık bir tasarrufta bulunulması gerektiğinin altını çizen İrgil şunları söyledi:



"Bu kurum 7 yıl boyunca KPSS’den TUS’a, YGS’den LYS’ye hemen her sınavda bir hata yaptı. Her seferinde sistemsel bir hata olduğunu söyleyerek işin içinden çıktı ama sınava 1 dakika geç kalanların yüzüne kapıları kapatmayı marifet sandı. ÖSYM her yaptığıyla mağduriyet yarattı. Ülkenin en kifayetsiz, en liyakatsız, en güvenilmez kurumu haline geldi. Skandalsız bir sınav yapamayan, sonuçlandıramayan ÖSYM’nin bu kifayetsizliğinden artık bardak doldu da taşıyor. Bu işin sorumluları ya istifa etsin ya da görevlerinden alınsın. ÖSYM yönetimi artık o koltuklarda oturmamalı."







