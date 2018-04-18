Dünyanın en zarif ve naif nesnesi nedir diye sorduğunuzda şüphesiz ki birçok insanın ortak cevabı çiçekler olacaktır
En Özel Çiçekçi
Kişiye özel butik tasarımlarımız sayesinde seven ve sevilenler arasındaki yıkılmaz bağları perçinliyoruz. Solmayan gül, orkide, Teraryum, Bonsai, gibi sıra dışı ve özel çiçek seçenekleri sayesinde çiçekçi sayfalarıyla sevdiklerinize dünyanın en gösterişli, orijinal hatta mistik çiçek tasarımlarını armağan edebilirsiniz. Sevdiklerinize özel günlerde hediye edebileceğiniz dudak uçuklatacak güzellikteki çiçek modellerini görmek ve deneyimlemek isterseniz mutlaka Pikapflower sayfalarını incelemelisiniz.
Daha önce hiçbir yerde rastlanamayacak çiçek tasarımları, orijinal tasarımlarda fanus çiçek düzenlemeleri, solmayan güller, Teranyumlar, Bonsai’ler ve sukülent bahçeleri sayfalarımızda tüm güzellikleri ile siparişlerinizi bekliyor. Dilerseniz çiçek atölyelerimizde düzenlenen workshoplara katılabilir ve bu güzel meşgalenin en keşfini deneyimleyerek en keyifli anları yaşayabilirsiniz. Azul green orkideler, asırlık Japon çamları, Ginseng Bonsailer, Kamakuralar, melodili çiçekler ve çok daha fazlası Pikapfower’da!
Orijinal Çİçekçi
Örneğin solmayan güller özel solmayan yapıları ile sevgilinizin eşinizin, annenizin ya da bayan arkadaşınız üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Yine görkemli orkideler, mistik Bonsai ağaçları ya da sempatik Teraryum’larda aynı şekilde çiçekçi sayfalarında. Çiçeğin ruhumuzu dinleyen bu çağrısına sizlerde uyun ve evlerinizi ya da sevdiklerinizin mekanlarını en güzel içeklerle bezeyin diyoruz. Çiçek konusunda duvarları yıkmak ve dünya kültürlerindeki çiçek tasarımlarını yakın dan deneyimlemek için sayfalarımızda yapacağınız kısa bir tur sizler için yeterli olacaktır. Her zaman görmeye alışkın olduğunuz çiçek kültürünü genişleterek siz de çiçek dünyasının büyülü dünyasından içeri Pikapflower sayfalarında girebilirsiniz. Sayfalarımıza www.pikapflowerdesign.com adresinden ulaşabilirsiniz.