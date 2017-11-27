Çiftliğine götürdüğü kadına önce tecavüz etti sonra da...

Zonguldak'ta bir veteriner, bir kadını evine götürüp, cinsel istismarda bulunup, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapmaktan tutuklandı

Olay Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evli ve bir çocuğu olan 35 yaşındaki M.K. isimli kadın, polise giderek şikayetçi oldu. 45 yaşındaki Uğur G.'nin kendisini bir ay önce zorla çiftlik evine götürdüğünü söyleyen kadın, burada Uğur G.'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Uğur G.'nin çıplak fotoğraflarını çekip kendisine şantaj yaptığını da anlatan kadın şikayetçi oldu.



Bunun üzerine polis, çiftlik evine operasyon düzenleyerek veteriner olduğu öğrenilen Uğur G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada da 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Uğur G., ifadesinde M.K. ile rızası ile ilişkiye girdiklerini iddia ederken, hakkındaki suçlamaları da kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Uğur G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.