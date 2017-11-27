Çiftliğine götürdüğü kadına önce tecavüz etti sonra da...

Zonguldak'ta bir veteriner, bir kadını evine götürüp, cinsel istismarda bulunup, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapmaktan tutuklandı

Çiftliğine götürdüğü kadına önce tecavüz etti sonra da...

Olay Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evli ve bir çocuğu olan 35 yaşındaki M.K. isimli kadın, polise giderek şikayetçi oldu. 45 yaşındaki Uğur G.'nin kendisini bir ay önce zorla çiftlik evine götürdüğünü söyleyen kadın, burada Uğur G.'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Uğur G.'nin çıplak fotoğraflarını çekip kendisine şantaj yaptığını da anlatan kadın şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis, çiftlik evine operasyon düzenleyerek veteriner olduğu öğrenilen Uğur G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada da 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uğur G., ifadesinde M.K. ile rızası ile ilişkiye girdiklerini iddia ederken, hakkındaki suçlamaları da kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Uğur G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #tecavüz
Önceki Haber
Oğlunu alevlerin arasından kurtarmak isterken...
Sonraki Haber
Yeni yıl geliyor. Peki 2018 yılında kaç gün tatil var?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.