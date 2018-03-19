Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırılmış!

Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı. Dolandırıcılar, mağdurlara "Paranızı geri alacağız" deyip kişi başı 1000'er lira aldılar

Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırılmış!

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO'su Mehmet Aydın binlerce vatandaşı dolandırdı. Birçok vatandaş paralarını nasıl geri alacaklarını düşünürken, bunu fırsat bilen yeni dolandırıcılar türedi. Bu kişiler belli bir miktar para karşılığında Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabileceklerini söyleyip insanları kandırıyorlar.

BİN 650 KİŞİYİ TEKRAR DOLANDIRMIŞLAR

Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı. Dolandırıcılar, paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandı. CNN Türk'ten Büşra Cin'in haberine göre İstanbul'da bin 650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.

Etiketler; #çiftlik bank #dolandırıcı #mehmet aydın
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