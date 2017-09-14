Cinayet davası sanığı kadın, tecavüze uğradığını anlattı

KAYSERİ'de, çekilen kredi parasından kaynaklanan husumet nedeniyle çıkan sulahlı kavgada Salih Soylu'nun öldürülmesi ile ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi. Cinayet sanıklarından biyoloji öğretmeni Seda N., birkaç kez tecavüze uğradığını, cinayeti bu nedenle eniştesinin işlediğini öne sürdü

Cinayet, geçen 25 Şubat'ta Kocasinan İlçesi'ne bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda işlendi. Çıkan silahlı kavgada Salih Soylu'nun öldürülmesi ile ilgili açılan davadanın duruşmasına şüpheliler biyoloji öğretmeni Seda N., Musa Şahin, Engin Kıtır, Melih Bal, Sinan Alnıaçık, Ünal Akyol getirildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Nezir Naşvat, Faruk Kandemir, Gökhan Karacaoğlu, Tugay Yavuz Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Davada öldürülen Salih Soylu'nun eşi Sehal, babası Şemsi Soylu, cinayette yaralanan Atilla Köklü davaya müşteki olarak katıldı.



Salih Soylu'nun öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan 3 yıllık biyoloji öğretmeni Seda N. savunmasında daha önce İstanbul'da oturan evli bir kadın olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:



"2014 yılında biyoloji öğretmeni olarak Siirt 'e atandım. Borçlarım yüzünden iddaa oynadım. Facebook'taki iddia sayfasını beğenince, bana sayfada bulanan üyelerden arkadaşlık isteği geldi. Bunlardan birisi de Kayseri'de yaşayan Atilla Köklü'ydü. Bana, 'Sana para kazandıracağım. 200 lira yatır, 14 bin lira kazan' dedi. Israr etti, ben de gönderdim. Bekar olduğunu söylemişti, daha sonra 'Kız kardeşim' dediği ancak bir süre sonra karısı olduğunu duyduğum kişinin hesabına çeşitli tarihlerde çeşitli miktarlarda paralar yatırdım. İddialar için en son olarak Siirt merkezdeki 2 ayrı banka şubesinden 35 bin TL kredi çektim. Gönderdim parayı aldığını ve esrar içtiğini yine para göndermezsem beni polise şikayet edeceğini söyledi. Sonrasında beni Salih Soylu ile tanıştırdı. Bana, 'Kayseri'ye gel, kazandığın senedi vereyim' dedi. Kayseri'ye geldiğimde bana bıçak göstererek 'Seni bir yere götüreceğiz korkma' dediler. Geldikleri otomobile bindim. Otomobilde bana bir şey koklattılar. Bayılmışım o anda, kendime geldiğimde kan içindeydim. Bana tecavüz ettiler."



Sena D. tecavüze uğramasından sonra "Bu olayı birilerine anlatırsan seni öldürürüz" tehdidi ile karşılaştığını, görev yaptığı kente döndüğünü, bir süre sonra Kayseri'ye çağrıldığını anlattı. Tutuklu kadın korktuğu için Kayseri'ye geldiğini kaydederek şöyle dedi:



"Kayseri'ye geldiğim akşam 6 kişi tecavüz etti. Beni para karşılığında satacaklarını, kabul etmemem durumunda öldüreceklerini söylediler. Daha sonra görev yaptığım Siirt'te gittim. Ablama, enişteme tecavüz dışındaki her konuyu anlattım. Parayı alabilmek için plan yaptık. Eniştem Musa, sosyal medyadan hesap açtı. Atilla ile görüşmeye başladı. Kameralı görüşme yaptıktan sonra inandırdık. Kayseri'ye geldiğimde Engin Kıtır'ın kiraladığı araca bindim. Salih ve Atilla'nın fotoğraflarını enişteme göndermiştim. Engin beni Ankara'ya götürmek üzere yola çıktığında enişteme Salih ve Atilla'yı öldürmemesi konusunda mesaj atmıştım. Salih çıplak fotoğraflarımı istedi. Kabul etmedim. Kayseri'de bulunan eniştem, Salih ve Atilla'yı korkutmak amacıyla ateş etti. Salih öldü."



Mahkeme heyeti diğer sanıkları da dinledikten sonra davayı 16 Kasım'a erteledi.





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