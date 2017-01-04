Cinnet geçirdi, annesini ve 3 kardeşini öldürdü

Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde cinnet geçirdiği belirtilen söylenen Ali Ragıpoğlu, annesi ve 3 kardeşini tabancayla öldürdü

Cinnet geçirdi, annesini ve 3 kardeşini öldürdü

Olay, Yukarı Çavuşlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ali Ragıpoğlu, annesi 80 yaşındaki Zehra, erkek kardeşi Ahmet ile kız kardeşi Elmas ve özürlü kız kardeşi Asuman'a kurşun yağdırdı. Anne ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Ragıpoğlu olay sonrasında jandarma ekiplerince yakalandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon cinayet #ölüm
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