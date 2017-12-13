Cinnet getiren baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürdü!

Kayseri'de bir baba cinnet getirerek eşini ve 3 çocuğunu öldürdü. Baba daha sonra da evlerinden aşağıya atlayarak intihara kalkıştı

Kayseri'de bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde yaşayan Erol Adıyaman (41) ile eşi Safiye (41) arasında tartışma çıktı. Erol Adıyaman, eşini ve çocukları Çınar Berk (3), Nazlınur Sultan (7), Selanay'ı (16) bıçakla öldürdü.

Erol Adıyaman, daha sonra ikinci katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Adıyaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan anne ve 3 çocuğun cesetlerinin otopsi işlemleri sürüyor.

Çocuklarını ve karısını uyuşturucu kullandıktan sonra öldürdüğü iddia edilen Adıyaman'ın daha sonra doğalgaz hortumunu kesip evi ateşe verdiği, ardından 2. kattan atlarken elindeki bıçağın üzerine düşerek ağır yaralandığı öne sürüldü.



Ayrıca, sigorta işiyle uğraşan Erol Adıyaman'ın "uyuşturucu satın almak, yağma, gasp ve tehdit" gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, geçen yıl Kayseri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 2 ay psikolojik tedavi gördüğü, önceki ikametinde de evini yakmaya çalıştığı iddia edildi.

Erol Adıyaman'ın öldürdüğü karısı Safiye'nin ikinci eşi, çocuklarından Selanay'ın bir önceki evliliğinden olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın komşusu Özkan Daşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece bağırma sesine uyandığını belirterek, "Aşağı indiğimde polisler buradaydı. Binayı boşalttılar. Binada gaz kokusu vardı. Biz kenarda beklerken adam kendini aşağı attı. Bu adamı fazla görmüyordum. Eve yemek yemeye geldiğimde çocuklarını servise bindirdiğini görüyordum." dedi.

Döndü Yücekaya da gece sese uyandıklarını ve polisin evleri boşalttığını anlatarak, "Ailesi çok iyiydi. Çok dürüst bir aileydi ama içerisini, ev durumunu bilmiyoruz. Bu adam hiç dışarıya çıkmıyordu, yaşantısı evdeydi." diye konuştu.