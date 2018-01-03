Cinnet getiren baba, iki kızını öldürdü!

İstanbul Maltepe'de bir baba 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Baba daha sonra da intihar etti

Olay Maltepe'nin Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre anne Dilek Yardım, boşanma davaları süren eşinin evine gün boyunca onun yanında duran iki kızını almak için gitti. Eve giren Dilek Yardım, eşi Ali Yardım, 4 yaşındaki kızı Elif Mina ve 2 yaşındaki kızı Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı.



Gördüğü acı tablo karşısında sinir krizi geçiren kadının yanına koşan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede baba Ali Yardım'ın iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, sinir krizi geçiren anne ise hastaneye kaldırıldı.



Olay hakkında açıklama yapan ailenin yakını İlyas Çakır, yaz döneminden bu yana çiftin boşanma sürecinde olduğunu söyledi. Ali Yardım'ın bu süreçte tehditlerinin olduğunu söyleyen Çakır, Yardım'ın birkaç defa de hapise düştüğünü söyledi. Ali Yardım'ın polis eşliğinde çocuklarını görmeye izni olduğunu söyleyen Çakır, evin içinin de içki şişeleriyle dolu olduğunu anlattı.



Alınan bilgiye göre çiftin 3 aydır boşanma davalarının sürdüğü çocukların ise anne ile yaşadığı bildirildi. Çocukların ise haftada bir gün babada kalmasına izin verildiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.