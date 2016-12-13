Cinsel istismar sanığı eşini, bu sözlerle savundu

Bursa'da, 9 yaşındaki kıza çeşitli tarihlerde cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 48 yaşındaki S.A.'nın tutuksuz yargılanmasına başlandı. S.A.'nın suçlamayı kabul etmediği duruşmada, tanık olarak dinlenen sanığın eşi Z.A., "Çocuğun uydurması da olabilir. Çevrede görüp duyduklarından etkilenmiştir. Rüya da görmüş olabilir. Zaten hareketleri de tuhaf bir çocuktu" dedi

Olay geçen Ağustos ayında merkez Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ortaya çıktı. İlkokula giden S.S. adlı kız, ailesine, üst katlarında oturan "Amca" dediği kaynakçılık yapan S.A.'nın çeşitli tarihlerde bodrum katına götürerek arkasından sarılıp cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine psikolog eşliğinde ifadesi alınan S.S., komşuları S.A.'nın çeşitli tarihlerde kendisini evin bodrumuna götürüp, arkadan sarılarak canını acıttığını korkudan bunu kimse ile paylaşamadığını söyledi. Gözaltına alınan S.A., çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



S.A. hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen tutuksuz sanık S.A., "Ben iki çocuk babasıyım. Böyle bir şey yapmam mümkün değil" dedi. Mahkeme heyeti, avukatının talebi üzerine sanığın eşi Z.A.'yı tanık olarak dinledi. Duruşmada eşinin böyle bir şey yapmayacağını söyleyen Z.A., "Bu çocuğun uydurması da olabilir. Rüyasında görmüştür, çevrede görüp duyduklarından etkilenmiştir. Zaten hareketleri de tuhaf bir çocuktu" dedi. Z.A.'nın, mahkeme hakiminin, "Hareketlerinde ne gibi tuhaflık vardı?" sorusuna verdiği, "Mesela çok serbest oturan bir çocuktu" yanıtı duruşmayı izleyenler arasında şok etkisi yarattı.



Yargılama eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, mahkeme heyeti sanığın tutuklanması talebini kabul etmedi.



CHP'Lİ VEKİLDEN SANIĞIN EŞİNE TEPKİ



Davayla yakından ilgilenen, CHP Bursa Milletvekili avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, duruşmada, Z.A.’nın verdiği ifadeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kayışoğlu, Facebook hesabında, 'İstismar davalarında hep mağduru suçlayacak argümanlar kullanılır. Mağdurun, ki küçücük bebek de olsa, ne kadar serbest, ne kadar rahat, ne kadar hak eden davranışlarda bulunduğu anlatılıyor. Bu ibare bile suçun dolaylı olarak kabul edilmesidir. Ama mahkemelerimiz diğer suçlarla aynı kategoride değerlendirip yüzde yüz ispat arıyorlar. Yazık... Çocuklar korkup adalete güvenlerini yitiriyorlar sonra… Şikayetçi olmuyorlar ama biz susmayacağız' görüşünü paylaştı.

