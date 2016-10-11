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    • Cizre'de polis baskını: 2 canlı bomba öldürüldü

    Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde resmi kurumlara ve siyasilere yönelik 'canlı bomba' eylemi hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristi polisle girdikleri çatışmada ölü ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı

    11 Ekim 2016 Salı 13:25
    Cizre'de polis baskını: 2 canlı bomba öldürüldü
    Cizre İlçesi'nde polis, aldıkları istihbarat üzerine Dağkapı Mahallesi Arıkan Sokak'ta PKK'lı teröristlerin 'canlı bomba' hazırlığı yaptığı tek katlı eve bugün saat 06.30'da operasyon gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin, 'Teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çatışma sonunda, eylem hazırlığında olduğu ve 'canlı bomba' oldukları değerlendirilen 2 terörist ölü ele geçti. Suriye uyruklu oldukları ileri sürülen 2 teröristin, resmi kurumlara ve siyasi partilere yönelim 'canlı bomba' eylemine hazırlandığı belirtildi.

    Çatışmadan sonra eve giren güvenlik güçleri ölen 2 kişinin cesetlerini, Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olay ile ilgili 5 kişinin de gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Ölü ele geçen PKK'lı 2 teröristin operasyon sırasında üzerlerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğü ihtimali bulunduğu, kesin ölüm nedeninin otopside belli olacağı belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Cizre, Canlı Bomba, Pkk

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