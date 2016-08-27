Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 polisten 9'nun kimliği belirlendi.





İŞTE ŞEHİT OLAN 9 POLİSİN KİMLİĞİ



Şehit olan polislerin 27 yaşındaki Harun Maytalman (Ordu), 22 yaşındaki Burak Mart (Osmaniye), 22 yaşındaki Ferhat Bozkurt (Kırıkkale), 32 yaşındaki Mehmet Dama (Afyonkarahisar), 43 yaşındaki Abdülhamit Kaya (Ardahan), 24 yaşındaki Tayfun Doğan (Osmaniye), 23 yaşındaki Osman Budak (Osmaniye), 26 yaşındaki Gökhan Kıncak (Balıkesir) ve Halil İbrahim Eriç (Çanakkale) oldukları öğrenildi. Diğer 2 şehidin kimliklerinin belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



7'Sİ UĞURLANDI



Cizre'de bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 polisten 7'si için tören düzenlendi. Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Komutanlığı'ndaki töreninin ardından şehitler Harun Maytalman, Burak Mart, Ferhat Bozkurt, Mehmet Dama, Abdülhamit Kaya, Tayfun Doğan ve Osman Budak'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.



ÇANAKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Halil İbrahim Eriç'in Çanakkale'nin Çan İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Şehit polis memuru Halil İbrahim Eriç'in babası Hamdi Eriç ile anne Asiye Eriç, acı haberi, bir süre önce ziyaretine gittikleri kızlarının yaşadığı Şanlıurfa'da aldı. Acı haberle yıkılan Eriç çiftinin Cizre'ye gitti. Halil İbrahim Eriç'in şahadet haberini alan ilçe sakinleri, şehit evinin önünde toplanmaya başladı.



Şehit polis memuru Halil İbrahim Eriç'in mesleğe 3 yıl önce başladığı, ilk görev yeri olan İstanbul'dan sonra bu yıl Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne tayini çıktığı belirtildi.



OSMANİYE'YE 2 ŞEHİT



PKK'lı teröristlerce Cizre'de düzenlenen terör saldırısında, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden 2 polis memuru şehit oldu. İstanbul'daki görevinin ardından tayininin çıktığı Cizre'ye 20 gün önce giden ve saldırıda şehit olan polis memuru Burak Mart'ın (22) şehadet haberi Düziçi ilçesi Ellek beldesindeki Çıraz Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi.



Acılı anne Rukiye Mart, eve gelen sağlık görevlilerince sakinleştirildi. Baba Erhan Mart'ın ise sabah saatlerinde saldırının ardından oğlunun yaralı olduğu bilgisi üzerine Cizre'ye gittiği öğrenildi. Mart'ın şehadet haberini alan komşuları ve yakınları aileye taziyelerini sundu.



İLK GÖREV GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU



Hatay'ın İskenderun ilçesinde görev yapan ve 15 gün önce Cizre'ye tayini çıkan polis memuru Osman Budak'ın (24) şehadet haberi, Düziçi ilçesine bağlı Alibozlu Köyü'ndeki Dereoba Mahallesi'nde yaşayan ailesine bildirildi.



Çocuklarının şehadet haberini alan anne Zeynep ve baba İsmet Budak, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ile baba, sağlık görevlileri ve yakınları tarafından zorlukla sakinleştirildi. Ailesinin en büyük çocuğu olduğu belirtilen Budak'ın Cizre'deki görevine perşembe günü başladığı ilk görev gününde şehit olduğu öğrenildi. Şehidin babasının evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, yakınları taziyeleri kabul etti.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda, 11 polis memuru şehit olmuş, 3 sivil ile 75 polis memuru yaralanmıştı.



EDREMİT'E ŞEHİT ATEŞİ



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Gökhan Kıncak'ın acı haberi Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki babasının evine verildi.





GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞTİ



Cuma sabahı Cizre'de polis noktasına yapılan hain saldırıda şehit olan 11 güvenlik görevlisinden birisinin Edremit Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Gökhan Kıncak olduğu DNA testiyle kesinleşti. Şehidin oturduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesine ise acı haberi Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz verdi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'da şehit ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Edremit Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde görevli Gökhan Kıncak'ın 3 ay önce geçici görevle Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet birimine gönderildiği ifade edildi. Şehit Kıncak'ın cesedinin tanınamaz durumda olduğu, kimlik tespitinin DNA testi ile yapıldığı öğrenildi. Edremit Belediyesi ekipleri tarafından apartmana büyük bir Türk Bayrağı asılırken, balkonlar da Türk Bayrakları ile donatıldı.



"DAĞLARI ÇALIŞMAKTAN AYAKLARI PARÇALANMIŞ"



Gökhan Kıncak'ın sosyal medyadaki herkese açık paylaşımlarında şehitler ile ilgili paylaşımları dikkat çekerken, son paylaşımı ise şehitlerin hatırlanmaması ile ilgili olduğu gözlendi. Kıncak sosyal medya hesabından "Bir yiğit görün. Dağlarda çalışmaktan ayakları parçalanmış. Bu ülkenin sessiz Kahramanlarından. Eminim ki 3-4 gün sonra ismi dahi hatırlanmayacak. Ekmek almaya giden bi p.ç değil çünkü o. Vatanını korumaya çalışan sessiz bir KAHRAMAN. Biz kıymetini bilmesekte Rabbim bilir Şehidimin kıymetini... Allah ondan razı olsun" paylaşımında bulunduğu görüldü.



OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi binalarına terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü hafriyat kamyonuyla yapılan intihar saldırısında şehit olan 11 polisten biri olan Harun Maytalman'ın acı haberi Samsun'a ulaştı. Harun Maytalyman, iki yaşındaki oğlu Berkay Maytalman'ın doğum gününde şehit oldu.



Samsun'dan Şırnak'a şark görevine giden Maytalman'ın şehit olduğu haberi Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de oturan eşi Neşe Maytalman'a Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından verildi. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da şehit evine gelerek şehit eşine tesellide bulundu. Şehit haberini alan Neşe Maytalyman'ın babası Şenel Pürçek, kızının evine geldi. Neşe Maytalyman'ın babası evin önüne geldiği anda fenalaşarak ambulansa alınarak müdahale edildi. Evin önüne gelen Şehit Harun Maytalyman'ın Samsun'daki polis arkadaşlarının da hayli üzgün olduğu gözlendi.



Ordulu olan Harun Maytalman, henüz 3 yıllık evli ve 2 yaşında bir erkek çocuk babasıydı. 2011 yılında Polis Akademisi'ne giren 2013 yılı Haziran ayında mezun olan Harun Maytalman, ilk görev yeri olan Samsun Çevik Kuvvet Özel Tim'de mesleğe başladı. 17 Ağustos 2013 tarihinde ise Aybastı- Pelitözü Mahallesi'nden Şenel Pürçek'in kızı Neşe ile evlenen Harun Maytalman, 1 hafta önce Şırnak'ın Cizre ilçesine giderek şark görevine başladı. Şehit polisin 2 yaşındaki oğlunun da bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.





ACI HABER KIRIKKALE'YE ULAŞTI



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Ferhat Bozkurt'un Kırıkkale'deki baba ocağına ateş düştü.



Şehit polis memuru Ferhat Bozkurt'un acı haberini, Kaletepe Mahallesi 1071 Sokak'ta oturan ailesine polisler, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Babası 10 yıl önce vefat eden, ailnen tek çocuğu olan Ferhat Bozkurt'un şehit olduğu haberini alan annesi Şehri Bozkurt, gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi.



Acı haberi alan komşuları ve yakınları, taziye için şehit evine akın etti. Şehidin evi ve bulunduğu mahalle Türk bayraklarıyla süslendi. 2.5 yıllık polis memuru olan Ferhat Bozkurt'un yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı, Şubat ayında da düğün yapacağı belirtildi.



Şehit Ferhat Bozkurt'un cenazesinin, Cizre'de yapılacak olan törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirelerek Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.



FİZİK BÖLÜMÜ MEZUNUYDU



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi binalarına yönelik bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 polisten 32 yaşındaki Mehmet Dama'nın acı haberi, Afyonkarahisar'daki ailesine ulaştı.



Valisi Yardımcısı Erhan Günay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Erkan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı polis memuru Mehmet Dama'nın şehit olduğu haberini vermek için Tahipata Mahallesi'ndeki ailesinin oturduğu eve gitti. Evde kimseyi bulamayan Günay ve yanındakiler, bu kez şehidin kayınpederinin Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti. Vali Yardımcısı Günay, şahadet haberini burada şehidin eşi Sümeyra Dama ile annesi Semiha Dama'ya verdi. Acı haberi alan acılı eş ve anne, fenalık geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekipleri, Semiha Dama ile Sümeyra Dama'ya müdahale etti.



İki ambulans hazır bekletilirken, şehidin kayınpederinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Bir çocuk babası olan Mehmet Dama'nın babası Hüseyin Dama'nın 3 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Mehmet Dama'nın 2010 yılında Trabzon Polis Meslek Yüksekokulu'nu bitirerek mesleğe başladığı kaydedildi.



OSMANİYE'YE 3'ÜNCÜ ŞEHİT



Cizre'de PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polislerden 25 yaşındaki Tayfun Doğan'ın Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.



Dumlupınar Mahallesi'nde oturan şehit polis memuru Tayfun Doğan'ın ailesine acı haberi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Ailenin 3 erkek çocuğundan ortancası olan Tayfun'un şehit olduğu haberini alan anne Sıdıka Doğan gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren anneye sağlık görevlileri müdahale etti. Konya'da çalışan iş makinesi operatörü baba Yusuf Doğan da acı haberi alınca Osmaniye'ye dönmek için yola çıktı. Tayfun Doğan'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları eve akın etti. Baba evine Türk bayrakları asılırken, Osmaniye Belediyesi de taziye çadırı kurdu.



Bekar olan 3 yıllık polis memuru Tayfun Doğan'ın bir süre önce izin alarak Osmaniye'ye geldiği ve Salı günü de Şırnak'a geri döndüğü belirtildi.



YALOVA'YA ŞEHİT HABERİ ULAŞTI



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru 43 yaşındaki Abdülhamit Kaya'nın Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi binalarına yönelik bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan 11 polisten Abdülhamit Kaya'nın acı haberi Çiftlikköy İlçesi Sahil Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.





TÜRK BAYRAKLARI ASILDI



Bekar olan polis memuru Abdülhamit Kaya'nın şehit olduğu haberini babası Necip ve annesi Sündüz Kaya'ya, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut verdi. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Yeşilöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Süvari de taziyede bulundu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.