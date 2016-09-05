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    • Cizre'deki saldırıda yaralanan polis, şehit oldu

    Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 26 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ali Mülazımoğlu, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:54
    Cizre'deki saldırıda yaralanan polis, şehit oldu
    Osmaniyeli polisler Tayfun Doğan, Burak Mart ve Osman Budak'ın şehit olduğu bombalı saldırıda ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Ali Mülazımoğlu, bugün sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polisin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Ali Mülazımoğlu'nun cenazesi, merkeze bağlı Çardak Köyü'nde annesi Gülistan Mülazımoğlu'nun yanında toprağa verilecek.

    ANNE ŞIRNAK'A GİDERKEN KAZADA ÖLMÜŞTÜ

    Olayın yaşandığı gün oğulları Ali'nin yaralandığını öğrenen baba Dursun Mülazımoğlu, 46 BJ 555 plakalı hafif ticari aracıyla Şırnak'a giderken Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nun 25'inci kilometresine takla atmış, kazada Dursun Mülazımoğlu ile kızı Filiz Mülazımoğlu Özdemir ve damadı Mehmet Özdemir yaralanırken, eşi Gülistan Mülazımoğlu yaşamını yitirmişti.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şırnak, Cizre, şehit, Ali Mülazımoğlu

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