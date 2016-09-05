ANNE ŞIRNAK'A GİDERKEN KAZADA ÖLMÜŞTÜ



Haber Kaynağı: DHA

Osmaniyeli polisler Tayfun Doğan, Burak Mart ve Osman Budak'ın şehit olduğu bombalı saldırıda ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Ali Mülazımoğlu, bugün sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polisin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Ali Mülazımoğlu'nun cenazesi, merkeze bağlı Çardak Köyü'nde annesi Gülistan Mülazımoğlu'nun yanında toprağa verilecek.Olayın yaşandığı gün oğulları Ali'nin yaralandığını öğrenen baba Dursun Mülazımoğlu, 46 BJ 555 plakalı hafif ticari aracıyla Şırnak'a giderken Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nun 25'inci kilometresine takla atmış, kazada Dursun Mülazımoğlu ile kızı Filiz Mülazımoğlu Özdemir ve damadı Mehmet Özdemir yaralanırken, eşi Gülistan Mülazımoğlu yaşamını yitirmişti.