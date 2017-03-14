Çocuğunun tedavisi için olan parayı alıp kaçtı

Antalya 'nın Kumluca İlçesi'nde oturan 2 çocuk babası 42 yaşındaki Tuncay Ertürk, yanlış ilaç kullanımı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen oğlunun tedavisi için biriktirdikleri 6 bin lirayı eşinin alarak evden kaçtığını iddia etti.



BOŞANMA DAVASI AÇTI



'ÇOCUĞUMUZUN TEDAVİ PARASINI ALARAK KAÇTI'



'YARDIM BEKLİYORUM'



'ZOR DURUMDAYIZ'

Kumluca'ya bağlı Karacaağaç Mahallesi'nde oturan Ertürk çiftinin 2 çocuğundan küçüğü 8 yaşındaki Caner Ertürk, 6 aylıkken iddiaya göre yanlış ilaç kullanımının beyninde hasara yol açması nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Baba Tuncay Ertürk, evin yanındaki kiraz ve incir ağaçlarında yetiştirdiği ürünleri satarak ailesini geçindirmeye ve Caner'in tedavi masraflarını karşılamaya çalışırken, anne 32 yaşındaki F. Ertürk ise evde Caner'in bakımını üstlendi ve 2013 yılında devlet tarafından 850 TL bakım maaşı bağlandı. Aile çeşitli hastanelere götürdükleri Caner'i tedavi ettirmek için uğraştı ancak sonuç elde edilemedi.Yaklaşık 6 ay önce F. Ertürk iddiaya göre çocuğunun tedavisi için biriktirdikleri 6 bin TL'yi de alarak evden kaçtı. Eşinin başka biriyle evlenmek için kaçtığını öne süren Tuncay Ertürk, boşanma davası açtı. Dava sürerken, babanın başvurusu sonrası kadına ödenen bakım maaşı da kesildi.Oğlunun bakımı nedeniyle işleriyle uğraşamadığını ve zaman zaman kendi kız kardeşinin çocuğa baktığını anlatan Tuncay Ertürk, "2009 yılında Caner'in aşılarını yaptırmak için sağlık ocağına götürdük. 3 tane karma aşı yapıldı. Aşıyı yapan hemşire, 'Enfeksiyon var. Mutlaka bir doktora görünmeniz gerekiyor' dedi. Sağlık ocağında bulunan doktora çıktık. O da 2 tane soğuk algınlığı şurubu yazdı. Şurupları almak için eczaneye gittik. Reçetenin 6 aylık bir bebeğe ait olduğunu söylememe rağmen yanlışlıkla yetişkin hastalara ait şeker ilacı karışmış. Biz de ilacı kullandık. Bu ilacı kullanmamızdan sonra Caner yatağa bağımlı yaşamak zorunda kaldı. Hastanelerde tedavi görmemize rağmen Caner bir türlü iyileşemedi. Eşim çocuğumuzun tedavi parası olan 6 bin TL'yi yanına alarak evden kaçtı. Daha sonra eşimin başka bir kişiyle evlenmek için kaçtığını öğrendik. Şimdi zor durumdayız. Devletimiz Caner için bakım parası ödüyordu. O parayı eşim alıyordu. Şimdi bakım parası da kesildi. Zor durumda kaldık. Artık Caner'le kendim veya kız kardeşim ilgileniyor" diye konuştu.Maaşlı bir iş aradığını ancak bulamadığını, bulsa dahi çocuğu bırakıp gidemediği için çaresiz kaldığını aktaran Ertürk, "Çocuğumun bakımını kim üstlenecek? Kime güveneceğim? İşe gidemediğim için gelirim de yok. O yüzden zor durumda kalıyorum. Devletimizin ve vicdanı olan herkesten yardım bekliyorum" dedi.Tuncay Ertürk'ün ablası 46 yaşındaki Zeynep Çelik de "Caner yanlış ilaç kullanımından dolayı yatağa bağımlı yaşamak zorunda kaldı. Caner'in bakımı için kardeşime yardım ediyorum. Benim de ailem var. Kendi geçimim var. Zor durumdayız. Vicdanı olan bir anne, kendi çocuğunun tedavi parası olan 6 bin TL'yi yanına alıp gitmez. Çocuğu hiçbir şekilde tedavi ettiremiyoruz. Maddi ve manevi olarak sıkıntılıyız. Devletimizin tanımış olduğu bakım aylığını da alamıyoruz. Devletimizden sorunlarımızın çözülmesi için yardım bekliyoruz" diye konuştu.