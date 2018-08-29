Çocuğunuz Hep Emin Ellerde

Çalışan aileler çocuk sahibi olduklarında miniklerin bakımı için bir yardımcıya ihtiyaç duyabiliyor

Çalışan aileler çocuk sahibi olduklarında miniklerin bakımı için bir yardımcıya ihtiyaç duyabiliyor. Ancak ülkemizde yaşanan pek çok olumsuz vaka, ailelerin çocuk bakım elemanı konusunda çeşitli tedirginlikler yaşamasına sebebiyet veriyor. Bundan kısa bir süre öncesine kadar çocuklar için bakıcı bulmak isteyen aileler internet ilanlarına yöneliyor ve bu yöntemle onlarca farklı kişiyle görüşerek güvenebilecekleri birini arıyordu.

Hatta bu nedenle çocuk bakıcısı arıyorum şeklinde ilan vermeyi tercih eden ailelerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla! Ancak bu yöntem ile güvenilir, deneyimli ve çocuk bakımı konusunda bilgili bir bakıcıyı bulabilmenin hem çok düşük bir olasılık olduğu hem de ciddi riskler içerdiğinin anlaşılması uzun sürmedi. Çünkü bu ilanlarla ulaşılan kişilerin gerçekten bakıcı olduğundan emin olunamıyor.

İlan ile Çocuk Bakıcısı Bulmak Çok Riskli!

İşte bu nedenle artık çocuk bakıcısı iş ilanı takibi yapmak yerine bu hizmeti sunan danışmanlık firmalarını tercih etmenin çok daha akılcı bir yöntem olduğu anlaşıldı. Aileler artık ilanlara başvurarak bakıcı bulmaya çalışmıyor. Bunun yerine danışmanlık firmalarını tercih ediyor ve bu sayede güvenebilecekleri bir bakıcıya kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Ancak bu noktada danışmanlık firmasının da özenle seçilmesi gerekiyor. Ülkemizde hizmet veren çok sayıda firma bulunuyor ve bu firmaların tümünün aynı kalitede hizmet vermediği de biliniyor. Danışmanlık firmaları arasında detaylı bir araştırma yapan ailelerin ise tercihini ŞECE Danışmanlık firmasından yana kullandıkları anlaşıldı. Peki, aileler neden bu firma aracılığı ile bakıcı buluyor?

Aslında bunun birkaç nedeni var. İlki firmanın Filipinli bakıcı gibi yabancı çocuk bakıcısı taleplerini de karşılayabiliyor olması! Aynı zamanda ikiz çocuk bakıcısı gibi ihtiyaçlara da yanıt verebiliyor. Firmanın kendi bünyesine dahil ettiği bakıcıları son derece titiz bir değerlendirmeden geçirdiği ve sadece güvenilir isimleri kadrosuna aldığı da biliniyor. Ayrıca firmanın sunduğu çocuk bakıcısı fiyatları da oldukça makul seviyede!

Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde ailelerin beklentilerini bu firmanın ziyadesiyle karşılayabildiği ortaya çıkıyor. Firma hakkında daha fazla bilgi almak için internet sitesine tıklamak yeterli oluyor. Sunduğu tüm hizmetlere dair merak edilen her sorunun yanıtı web adreslerinde mevcut.