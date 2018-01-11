Çocuk istismarı ile ilgili önemli gelişme!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarında “iyi hal indirimi”nin kabul edilemez olduğunu, Adalet Bakanlığı’yla ortak çalışma yürüttüklerini söyledi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.



Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Kaya; kadına şiddet, çocuk istismarı ve tek tip kıyafet konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Artan şiddet olaylarıyla birlikte gazetelerde çıkan haberlerin kamuoyuna olumlu etkisi olmadığını savunan Kaya, “Önümüzdeki ay içinde vahşet ve şiddet içerikli haberler konusunda RTÜK ile toplantı planlıyoruz” dedi. Geçen yıl 3 bin 700 mağdur kadına “Kadın Konuk evleri”nde hizmet verildiğini söyleyen Kaya, nüfusu 100 binden fazla olan belediyelere “Kadın Konuk evi” açma zorunluluğu getirdiklerini kaydetti. Konuyla ilgili ilk yazıların belediyelere ulaştığını belirten Kaya, “Kadın Konuk evleri’nde kapasite sorunu yok. Bu zorunluluğu getirmemizin sebebi, belediyelerin de taşın altına elini koyması” diye konuştu.



‘SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK’



Bakan Kaya, şiddet uygulayan kişi için “öfke kontrolü psikolojik tedavi destek mekanizması”nı devreye soktuklarını hatırlatarak, “Pilot uygulama, Ankara’da 103 erkek üzerinde yapıldı. Katılımcıların ne kadar pişman olduklarını gördük. Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde bu destek mekanizmasını 81 ilde yaygınlaştıracağız” bilgisini verdi. Kaya, kadının can güvenliğini ilgilendiren riskli durumlarda kelepçe uygulamasının zorunlu olması gerektiğini dile getirerek, “Kelepçe uygulanan kişi sayısını 30’dan 600’e çıkarıyoruz. İl sayısını 2’den 6’ya çıkardık. Önümüzdeki süreçte il sayısını artıracağız” ifadesini kullandı.



Çocuk istismarında iyi hal indirimini kabul etmediklerini vurgulayan Kaya, “Yargılama dönemlerinde iyi halle ilgili bazı uygulamalar oluyor. Bununla ilgili Adalet Bakanı’mızla konuştum. İyi hal indirimi denilen şey, bizim açımızdan kabul edilemez bir durum. Konuyla ilgili çalışmalar yürütülüyor” dedi. Bakan Kaya, çocukla ilgili meslek gruplarının ve çalışanların sicil kayıtlarının da güncel olarak takip edildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce yaptığı açıklamada “Adalet Bakanı olarak da kadına, çocuğa şiddet ve cinsel suçlar konusunda, ‘İyi halini gördüm diye takdiri olarak senin cezanı indiriyorum’ diye bazı uygulamalar görüyoruz. Bu bir hukukçu olarak da beni üzüyor. Böyle bir suçu işleyen birisi için bu indirim elbette mahkemenin takdiridir ama bu suçları işleyenlerle ilgili mahkemedeki halden, tavırdan dolayı bir indirime gidilmesi de gerçekten çok istisnai olarak uygulamalar var. Dikkat etmek lazım” diyerek iyi hal indirimiyle ilgili görüşlerini aktarmıştı.