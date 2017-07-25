Çocuk istismarında acı rapor: Son 10 yılda 300 bin çocuk...

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin ‘2016 Çocuk İstismarı Raporu’ tüyler ürperten gerçekleri gözler önüne serdi

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği, 2016 yılı için çocuk istismarı raporu hazırladı. Açıklanan rapor ise kan donduran gerçekleri gözler önüne serdi.



Rapora göre son 10 yılda çocuk istismarı olayları yüzde 700 oranında artış gösterdi. Başka bir acı gerçek ise çocuk tecavüzlerinin yüzde 5'inin ortaya çıkması. Bu istismarların yüzde 95'i ise gizli kalıyor.



Rapor, son bir yılda 400 çocuğun istismara maruz kaldığını da ortaya koyuyor. Son on yılda istismara uğrayan çocuk sayısı ise 300 bini geçmiş durumda.



Rapora göre istismarcılar ise çok da uzak değil yakın kişiler. İstismarcıların yüzde 66'sını akrabalar, komşular ve çocuğun çevresinde bulunan kişiler oluşturuyor.



Ve maalesef rapora göre çocuk istismarcılarının yüzde 9'u istismar ettiği çocukla aynı evde yaşıyor.