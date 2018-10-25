Çocuk parkında, bankın üzerinde erkek cesedi bulundu

Antalya'da, çocuk parkında, bank üzerinde erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin Kazakistan vatandaşı Alibek Badalov (56) olduğu tespit edilirken, Badalov'un aldığı yemeğin yarısını yiyebildiği görüldü

Çocuk parkında, bankın üzerinde erkek cesedi bulundu
25 Ekim 2018 Perşembe 11:22

Olay, Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi 1391 Sokak girişinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, bank üzerinde hareketsiz halde yatan birini gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Kazakistan vatandaşı Alibek Badalov'a ait kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Alibek Badalov'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Badalov'un ölmeden önce aldığı yemeğin bir bölümünü ancak yiyebildiği görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çocuk parkı
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