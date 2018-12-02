Çocuk parkında baygın 2 genç gördüler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çocuk parkında baygın bulunan 20 yaşlarındaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Gençlerin, alkol ya da uyuşturucu madde kullanıp, kullanmadığının araştırıldığı belirtildi

Malkara ilçesi Yeni Mahalle İnönü Caddesi'ndeki bir çocuk parkında, 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, baygın haldeki 20 yaşlarındaki iki genci, ekip aracıyla hastaneye götürdü.

İsmi açıklanmayan gençlerin, alkol ya da uyuşturucu madde kullanıp, kullanmadıklarının araştırıldığı bildirildi.