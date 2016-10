10 yaşında evlendiriliyor

Türkiye 55.sırada

Haber Kaynağı: DHA

“Save the Children” örgütü tarafından 11 Ekim Dünya Kızlar Günü dolayısıyla açıklanan rapora göre, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısı düşeceği yerde artıyor. Rapora göre dünya genelinde çocuk yaşında evlendirilmiş 700 milyon kişi bulunuyor. Save the Children’in tahminlerine göre, bu sayı 2050 yılında bir milyar 200 milyonu bulacak.Afganistan, Yemen, Hindistan, Somali gibi ülkelerde kız çocuklarının 10 yaşında evlendirildiklerine dikkat çekilen raporda, erken yaşta evliliğin eğitim seviyesinin düşmesi, cinsel hastalıkların artması, erken hamileliğe bağlı ölümlerin yükselmesi gibi farklı sorunları da beraberinde getirdiğine işaret ediliyor.Save the Children, çocuk yaşta evlilik, erken hamilelik, anne ölümleri gibi kriterlere göre dünya genelinde 144 ülkeyi kız çocuklarının yaşam kalitesine göre sıraladı. Buna göre kız çocukları bakımından yaşam kalitesi en iyi ülke İsveç oldu. Finlandiya, Norveç, Hollanda ve Belçika ilk beşte yeralan ülkeler. Türkiye 144 ülke arasında 55.sırada bulunuyor. Listenin son üç sırasında ise, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Nijer yer alıyor.