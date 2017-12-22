Çocuk yurdunda şok olay! 7 kız öğrenci...

Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası'nda, iddiaya göre, hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler taşkınlık çıkarıp kendilerine zarar verdi. Olayda yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çocuk yurdunda şok olay! 7 kız öğrenci...

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Keçiören Pınarbaşı'nda bulunan Ankara Valiliği Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü'nde yaşandı. İddiya göre, kız öğrenciler arasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine yurt görevlileri öğrencilerin hafta sonu dışarıya çıkma izinlerini iptal etti. Bunu öğrenen bazı öğrenciler, yurt içerisinde taşkınlık çıkararak, kendilerine zarar verdi.

Yaşanan olay sonrası yurt görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ambulanslar yaralanan 7 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise yurt içerisinde inceleme başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #yurt #çocuk yurdu
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Senem - 2 gün önce
Nasıl olur böyle bişi biz çocuklarımızı oraya emanet ediyoz
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