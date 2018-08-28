Çocuklara aldırış etmediler, tetiği çektiler!

Konya'nın Karapınar ilçesindeki düğünde kaydedilen görüntülerde, yapılan duanın ardından ellerine tabanca alan kişiler, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden birbiri ardına tetiğe bastı

Çocuklara aldırış etmediler, tetiği çektiler!
28 Ağustos 2018 Salı 14:51

Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi'nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde bazı çocukların mermi kovanlarını toplayamaya çalıştığı da görülüyor. Bazı çocuklar ise korku içinde kaçıyor. Görüntülerin ardından jandarma ekipleri ateş açan magandaları arıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #maganda #silah
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