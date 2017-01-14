Çocuklara artık evrim de Atatürk de öğretilmeyecek!

Yeni müfredata göre lise biyoloji derslerinde artık “Darwin ve Evrim Teorisi” olmayacak. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise en geniş ünite olan “Atatürkçülük”, bir başka üniteyle birleştirilerek daraltıldı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerin müfredatını baştan aşağı değiştirdi. Öğretim programlarında “sadeleşme” amacıyla 2 yıldır üzerinde çalışılan ve MEB tarafından açıklanan taslağa göre yeni müfredatta yer alan çarpıcı bazı düzenlemeler şöyle:



15 Temmuz milli bayram



İlkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan programda Atatürk ile ilgili kazanımlar sınırlandırıldı.

Eski müfredatta, “Atatürk’ün Vatan ve millet sevgisi, yurdun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı, Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’nin sınıfta bulunma nedenleri ile çocukların Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmalarının sağlanması, Türk Milleti’nin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetleri fark edebilmesinin çocuklara aşılanması” hedeflenirken; yeni müfredatta Atatürk’ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulması istendi. cumhuriyet bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi milli gün ve bayramalara “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” de eklenerek, okullarda 15 Temmuz için diğer bayramlar gibi hazırlıklar yapılması; çocukların bu günün anlamını öğrenmesi sağlanacak.

İlkokul 1. sınıfa giden çocukların dini gün ve bayramlara katılmaya istekli olmasının sağlanması da ders programında yer aldı. Dini günlerde yapılan hazırlıklar, bayramlaşma gibi konular üzerinde durulması istendi. İlkokul 2. sınıf çocukları için hazırlanan hayat bilgisi programında, gelenek ve görenekler, giyim, kuşam gibi konular anlatılacak.



Cami, Çeşme, köprü sunumu



İlkokul 3. sınıf öğrencileri ise yeni müfredata göre Türkiye’nin yönetim şeklini öğrenecek. Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, köprüler hakkında araştırma yaparak sınıfta sunumlar yapacak.

Sosyal Bilgiler dersinde, 6. sınıf öğrencileri, “Etkin vatandaşlık” ünitesinde, demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştıracak. Toplumsal hayatta demokrasinin önemi, 15 Temmuz üzerinden örneklerle anlatılacak.



Evrim ve Darwin artık yok



Lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesi tamamen programdan çıkarıldı. Evrim, konusu bir önceki müfredatta 12. sınıfta 6 saat süreyle işleniyordu. Derste öğrencinin evrime ilişkin görüşleri özetlemesi, Lamarck ve Darwin’in çalışmalarını araştırması, evrime ilişkin görüşleri irdelemesi isteniyordu. Derste ayrıca, doğal seçilim, varyasyon, adaptasyon, mutasyon gibi anahtar kavramlar açıklanıyor; dinozor, mamut gibi bazı türlerin neden yok olduğu anlatılıyordu. Ancak bakanlığın yeni müfredatında evrim konusuna hiç yer verilmedi. Evrim ünitesi de “Canlılar ve çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Ünitede öğrencilere çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi açıklanacak. Varyasyon, adaptasyon mutasyon kavramsal olarak anlatılacak.



7. sınıf Fen Bilimleri öğretim programındaki, “Güneş sistemi ve ötesi” başlıklı ünitede öğrenciler; güneş sisteminin yanı sıra Türk-İslam astronomlarının uzay araştırmalarına yaptıkları katkıları öğrenecek. Derste, Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilecek.

8. sınıf öğrencileri, demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları tartışacak.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu’nda “Güncellenen Öğretim Programları”na

ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakan Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



‘Atatürkçülük” ünitesi daraltıldı’



Bir önceki müfredatta 4. ünitenin, “Çağdaş Türkiye yolunda adımlar” şeklindeki başlığı, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” başlığı ile değiştirildi; “Atatürkçülük” ünitesi ise dersin kapsamından çıkarıldı. Atatürk ilke ve inkılapları daraltılarak bir ünite içine sığdırıldı.



Ortaokul 8. sınıfta okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin programında, “Türk milletine, Türk devletine, Türk vatanına, Türk bayrağına ve Türk ordusuna hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duygusu geliştirmesi” kazanımına yer verildi. Öğretim programında Atatürk’ün çocukluğundan itibaren detaylı anlatımlar kaldırıldı. 1. Dünya Savaşı konuları arasına Kut’ül Amare Zaferi de eklendi. MEB, tüm ünitelerde Atatürk’ün rollerine ilişkin sadeleştirmelere gitti.



‘İlim midir, varsayım mıdır ayrı bir tartışma’



Yılmaz, ders kitaplarından büyük patlama ve evrim konularının çıkarıldığına dair iddialara, “Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin. Bilim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor” dedi. Sömestrde ev ödevi verilmeyeceğini de belirten Yılmaz, kar tatili nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıklar için yarıyıl tatilinde telafi eğitimi verilip verilmeyeceğine ilişkinsoru üzerine “Hayır kesinlikle. Tatil tatildir. Araya bir başka okul, telafi gibi hiçbir şey koymuyoruz” dedi.” (Milliyet)