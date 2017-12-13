Çocuklarını başka odaya gönderip eşini vurdu, intihar etti!

Sivas'ta bir polis memuru, öğretmen eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti

Olay Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gönüloğlu Mahallesi'nde oturan ve Suşehri Kaymakamlığında görev yapan polis memuru Oğuzhan Küpeli'nin evinden silah sesleri geldi.



Silah sesini duyanlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde acı manzara ile karşılaştı.





Oğuzhan Küpeli ve eşi Meryem Küpeli'yi kanlar içinde bulan ekipler hemen müdahale etti. Sağlık ekipleri Meryem Küpeli'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Oğuzhan Küpeli'nin ise yaralı olduğunu belirledi. Hemen hastaneye kaldırılan Oğuzhan Küpeli kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Çiftin iki çocukları olduğu öğrenilirken, Meryem Küpeli'nin de Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptığı belirlendi.



Çocuklarını başka odaya göndermiş

Suşehri ilçesinde polis memuru Oğuzhan Küpeli'nin (37), eşi Meryem Küpeli (33) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olay sırasında evde polis memurunun kayıvalidesi Dudu Çıtır (54) ile çiftin çocukları Efe Berk (8) ile Ecem Zümra'nın (2) da bulunduğu öğrenildi. Tartışma sonrasında polis memurunun kayınvalidesi ile çocuklarını başka bir odaya gönderdiği, daha sonra kendi odalarında tartıştığı eşini tabancayla vurduğu öğrenildi.Eşini vurduktan sonra odadan çıkan polis memurunun kayınvalidesinden sağlık ekiplerini aramasını istediği, sonra da tabancayla kendini vurarak intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.Büyük şok yaşayan kayınvalide ile torunları, olay sonrası binadaki komşulara sığındı. Meryem Küpeli'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede ölen polis memuru Oğuzhan Küpeli'nin cesedi de aynı morga konuldu. Çiftin cenazelerinin otopsi için Sivas kent merkezine gönderileceği öğrenildi.Ölen, Küpeli çiftinin Tokat'ın Niksar ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirlendi.