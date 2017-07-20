Çoçuklarını boğan anne " Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi"

Bağcılar'da 6 ay önce biri 5 aylık diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldürdüğü iddia edilen Hatice Tiryaki (26) ilk kez çıktığı hakim karşısında gözyaşları içinde olay gününü anlattı. 50 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tiryaki “Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış" dedi ve “Yeşil adamı" duruşma salonunda tarif etti

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu.



“BEN ONLARI CİN OLARAK GÖRDÜM HAKİM BEY"





Sanık Hatice Tiryaki 8 yıl önce evlendiğini söyleyerek, “8 yıl boyunca eşim üzerimde baskı kurup beni kimseye yollamıyor, kimseyle görüştürmüyordu. Sonra çocuklarımız dünyaya geldi. İkisinde de astım vardı. Evimizde solunum cihazı vardı. Çocuklarım astıma yakalandıklarında geceleri nefes alamazlar diye 3 ay hiç uyumadım. Psikolojim bozuldu. Yaratıklar görmeye başladım. Cinler görüyordum. Yeşil adam geldi yanıma. Hep yanımda duruyordu. Ben çocukları öldürmek istemedim. Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış. Ben onları cin olarak gördüm hakim bey. Ben çocuklarına tokat bile atmayan bir anneyim. Eşime çok söyledim beni doktora götür diye ama götürmedi. Aileme de söyleyemedim, yeşil cin söyletmiyordu, 'sus söyleme' diyordu. Olaydan önce kendimi eşarpla boğmak istedim, defalarca sıktım sıktım ama intihar edemedim. Uyuyamadığım zamanlarda kendimi camdan aşağı atmaya çalıştım ama yapamadım. İlaç alırsam çocuğumu emziremem diye hastaneye de gitmedim" dedi.





“YEŞİL ADAMI TARİF ETTİ"





Duruşma salonunda 'Yeşil Adamı' tarif eden Sanık Tiryaki “50 cm boyunda, gözleri büyük, dişleri uzun ve keskin, kambur, tırnakları kocaman, ayakları tersti. Yanımdan hiç ayrılmıyordu. İnsana benzemiyordu. İlk olarak doktor bana 'çocukların ölene kadar iyileşemeyecek' dediğinde görmüştüm. Etrafıma başka değişik yaratıklar da görüyordum. Cinleri hep görüyordum" ifadelerini kullandı.





“EŞİMİN HASTA OLDUĞUNU ANLAMADIM"





Murat Tiryaki de eşi Hatice Tiryaki'den şikayetçi olmadığını, eşinin çocuklarını çok sevdiğini söyledi. Eşi Tiryaki'nin çocuklarının hasta olmasını kafasına çok taktığını belirten Murat Tiryaki, “Eşimin hasta olduğunu anlamadım. Bana yeşil adamdan hiç bahsetmedi. Beni hastaneye götür de demedi" şeklinde konuştu. Sanık Hatice Tiryaki'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun Adli Tıp Kurumu'ndan gelişinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı Ekim ayına erteledi.





İddianamede 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Hatice Tiryaki 5 yaşındaki Muhammed Tiryaki ile 5 aylık kızı Rabia Tiryaki'yi boğarak öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Hatice Tiryaki'nin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez 25 yıl hapis cezası isteniyor.







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