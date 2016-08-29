Haber Kaynağı: AA

Öte yandan ÖSYM, 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS ortaöğretim/önlisans) başvuru sürecinde eğitim bilgilerini güncelleyemeyen adayların, 31 Ağustos-5 Eylül arasında gerekli işlemleri tamamlamaları uyarısında bulundu.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, KPSS ortaöğretim ön lisans başvuru işlemlerinin, 9-24 Ağustos'ta tamamlandığı hatırlatıldı. Başvuru işlemleri sürecinde, eğitim bilgilerini ve sınava girecekleri öğrenim düzeyini YÖKSİS veya üniversitelerin sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle güncelleyemeyen adayların, okullarıyla bağlantıya geçmeleri istenen duyuruda, "Adayların, bilgilerinin sisteme yansımasını sağladıktan sonra, bu bilgilerini 31 Ağustos-5 Eylül 2016 tarihleri arasında sadece YÖKSİS veya e-okul kaynaklı olmak koşuluyla ais.osym.gov.tr internet adresinden girerek güncellemeleri ve yeni bilgilerini sisteme kaydetmeleri gerekiyor." bilgisi paylaşıldı.ÖSYM'nin duyurusunda, sınava girilecek öğrenim düzeyi ve eğitim durumu değişikliği ile ilgili kuruma gönderilen dilekçelerin işleme alınmayacağı kaydedildi.