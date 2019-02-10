Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı: 21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "14 kişiyi yaralı olarak, arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi

Bakan Soylu, "Bizden sürekli bir rakam istediniz yani 'enkazın altında kaç kişi var?' biz de bu rakamı sürekli olarak size vermekten kaçındık. Aslen o dakikadan itibaren rakamın kaç olduğunu biliyorduk. 1 veya 2 kişiyle ilgili tereddütlerimiz söz konusuydu. Biz enkazın altında yaklaşık bizim tahminimiz 34 kişi olduğunu düşünüyorduk. Esas itibariyle de 1 kişi dışında o 34 kişi rakamını da doğru olarak işin başından itibaren de arkadaşlarımızla beraber hem komşuların hem yaralı olarak evlerden kurtulanların hem çevrede bu olayın görgü tanıkları aynı zamanda yaşayanların değerlendirmeleri ve tespitlerinden edinmiştik. Volkan Balta kardeşimiz esnaf, camcı olan kardeşimizin tam giriş çıkış anında orada olduğunu öğrendik. Aynı zamanda aşağıdaki dükkanda da 1 veya 2 kişinin olabileceği konusunda bir değerlendirme vardı. Yani bizim tespitlerimizin içinde veya dışında olabilecek. En nihayetinde bugün itibariyle de bu 34 kişinin dışında 1 kişiye daha ulaştık. O da Orta Asya kökenli bir kimliği aslında tarafımızca bilinen ama henüz daha teyit edemediğimiz için sizinle paylaşamayacağımız, ülkemizde yaşayan bir misafir" dedi.

Bakan Soylu, "O açıdan 14 kişiyi yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimiz ve tüm gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan çıkardılar. 21 kişinin de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Onlar da bütün gayretlere bütün bu kurtarma çalışmalarına rağmen onları da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine, milletimize büyük sabır versin. Size en son vermediğimiz kişiler sizin de bildiğimiz aslında ailelerinin de sürekli olarak orada bulunduğu Şeyma Kanbur, Zehra Kanbur ve Ali Bilal Kanbur, Kanbur ailesinden. En son çıkardığımız ve 3 kişide bu kardeşlerimizdi. Allah onlara da rahmet eylesin. Toplam göçük altında bizim olduğunu tahmin ettiğimiz 35 kişi vardı ve bu 35 kişiye de böylece ulaşmış olduk. Ancak arama kurtarma çalışmalarımız aynı anlayışla devam edecek çünkü şu anda 1, 1 buçuk kattayız arkadan ve önden farklı ama bu zemine kadar ineceğiz ve aynı titizlikle devam edecek. Her türlü ihtimale karşı bu çalışmaların devam etmesi konusunda arkadaşlarımızla bir görüş birliğine vardık. Ve bundan sonra oradaki zemin aynı titizlikle orada sanki birisi varmış gibi aynı anlayışla arkadaşlar çalışmalara aynı şekilde devam edecekler" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Bu esnada soruşturma hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem Çevre ve Şehircilik Bakanın kendi incelemeleri ve araştırma çevresinde aynı zamanda İçişleri bakanlığı Teftiş kurumu başkanlığında bu soruşturmalar devam etmektedir. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Buraya kim atandıysa A,B,C'sine bakmadan gereği yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ardından akşamüstü Çevre Şehircilik bakanı bu meseleye bakış açımızı çok net bir şekilde ifade ettiler. Hakikaten burada başlanarak atılacak adımlar var. Ve dünyanın en güzel şehri İstanbul'da ve ülkemizin her tarafında aynı acı durumu yaşamak istemiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız özellikle sadece bu bölgede başka bir uygulama başlattı. Pazartesi itibaren burada oluşturacağı ofiste birlikte özellikle burada yine hem Yeşilyurt hem de Yunus apartmanı gibi yada apartmanlara benzer bir niteklikteki apartmanlarda o apartmanların sağlık olup olmadığını ölçümünü gerçekleştirecek. Sizlerde fark etmişsinizdir. Vatandaşlarımız bu konu da hakikaten çok önemli talepleri var. Yani bu apartmanların daha kötü olduğunu iddia eden vatandaşlarımız var. Onların hiç birini biz burada yalnız bırakamayız. Ve bu konuda özellikle bu mahalleyle ilgili ortaya konulan bu talep ondan sonra kent dönüşüm süreci ve değişim, dönüşüm yenilenme süreci tamamıyla gerçekleşmesi adına burada ciddi bir irade ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı.