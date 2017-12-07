Çöp dökerken hayatını kaybetti

Eskişehir'de kahve işleten Hasan Tekinpay (63), çöp dökmek istediği kamyonun altında kalarak, yaşamını yitirdi

Çöp dökerken hayatını kaybetti

Olay, Gündoğdu Mahallesi, Söğütağacı Sokak'ta meydana geldi. Kahve işleten Hasan Tekinpay, belediyeye ait çöp kamyonunun arka bölümüne çöp dökmek istedi. Bu sırada Sefa Özkoca yönetimindeki 22 NK 129 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaparak, Tekinpay'ı ezdi. Tekinpay, olay yerine hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü Özkoca, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Tekinpay'ın cenazesi ise otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #ölüm
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