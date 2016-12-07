Çöpte bulunan kesik bacak olayının sırrı çözüldü

Adana'da bulunan kesik kol ve bacağın 27 yaşındaki Songül Erçil'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı

Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde bulunan bir katı atık bertaraf tesisinde 4 gün önce kesik bir bacak bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kurtarma köpeği ile birlikte arama çalışmaları başladı.



Polis ekipleri 30 mahallede 500 çöp konteynerinde inceleme yaptı ve katı atık bertaraf tesisinde bulunan bacağın Seyhan İlçesi'nde bulunan Sucuzade Mahallesi'nde çöpe atıldığını belirledi.



Bu bölgede çalışma yapan polis, burada kayıp kadın başvurusu yapılmadığını belirleyince, cesedin kimsesiz ya da yalnız yaşayan birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durdu.



Pansiyonlarda araştırma yapan ekipler, 27 yaşındaki iki çocuk annesi Songül Erçil'in bir haftadır kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Kayıp olayından sonra da bir kahvede çırak olarak çalışan F.K.'nin Uşak'a gittiğini öğrenen polis çalışmalarını bu yönde sürdürdü.



Polis ekipleri F.K.'nin çalıştığı iş yerinde ultraviyole ışıkla inceleme yaptı. İnceleme sonrası tuvalette yoğun kan lekesine rastlandı.



Bunun üzerine arama başlatan polis ekipleri F.K.'yi Uşak'tan Adana'ya dönüşünde otogarda yakaladı.



Suçun itiraf eden F.K.'nin ifadesinde Erçil'in tuvalette fazla kalması nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve bu tartışma sonunda da kadının kafasına keserle vurarak kadını öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.



Daha sonra kadının cesedini 5'e ayırdığını anlatan F.K., her bir parçayı çuvala koyup farklı yere attığını anlattı. Polis cesedin diğer parçalarını bulmak için çalışma başlattı.