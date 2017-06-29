Çöpten elbiseler Türkiye'ye açılıyor

ANTALYALI make-up artist ve modacı Mustafa Demir tarafından tasarlanan çöpten elbiseler, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek defilelerle tanıtılacak

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için make-up artist ve modacı Mustafa Demir'in atıkları kullanarak tasarladığı 11 elbisenin katalog çekimi yapıldı. Elbiseler, Esline Ajans A kadro mankenleri Perihan Koz, Olya Jumagylyjova, Irmak Dağcı, Ecehan Çalışkan, Deniz Dursun, Begüm Düzel, Julia Sky, Sahar Delhevas tarafından giyildi. Plastik su şişesi, kapaklar, kağıt, çöp poşetleri, plastik bardak, çatal ve bıçakların kullanıldığı elbiseler, 'Her atık, çöp değildir' sloganı ile podyumlarda tanıtılacak.Kreasyonu hazırlamaktaki amacının çevreye ve çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu belirten Mustafa Demir, şöyle dedi:"Gece- gündüz demeden bu projeye hazırlandım. Çevreden topladığım geri dönüşüm çöplerini tek tek bir araya getirerek çöpten elbiseler oluşturdum. Çevre duyarlılığına çevre bilincine ve gelecekte çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmaya dikkat çekebilirsem ne mutlu bana. İlk etapta 11 tasarım hazırladım. Hedefim 30 kostüm hazırlayarak Türkiye podyumlarında mankenlerin giymesini sağlamak."Tasarımcı Mustafa Demir'in çalışmalarına mankenleriyle destek veren Esline Ajans sahibi Esra Keskinol ise, "Çevre ve temiz bir dünya için her türlü projeye destek vermeye hazırız. Mankenlerimle birlikte Mustafa Demir'in çöp elbiselerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışacağız" diye konuştu.