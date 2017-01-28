Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.  26 yaşındaki Mustafa Gümüştaş'ın kullandığı 06 EZ 4011 plakalı otomobil ile 60 yaşındaki Duran Kamışlı yönetimindeki 61 EF 648 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Türkan Kamışlı (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte Veysel Gümüştaş (45), Nuran Gümüştaş (47), Erva Gümüştaş (11) ve Nurcan Gümüştaş, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkan Kamışlı'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorum #kaza
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