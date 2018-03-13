Çorum'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda kişi öldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İsmet Eslen'in kullandığı İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı kara yolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde Gürcistan plakalı LT 640 TL plakalı çelik boru yüklü tıra arkadan çarptı. Daha sonra otobüste yangın çıktı.



Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



İlk belirlemelere göre, 13 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi konusunda güçlük çekildiği belirtildi.



Ekipler, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.



Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.



İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesine giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



Yanan otobüsün brandalarla kapatılmasının ardından cenazeler çıkartılmaya başlandı.





"Bir patlama sesi ile birlikte tüm camlar kırıldı"



Kazadan bebeğiyle kurtulan ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı yolculardan Emine Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında herkesin uyuduğunu belirterek, "Bütün herkes uyuyordu araçta. Bir tek ben uyumuyordum, çocuğumla ilgileniyordum. Sonra bir patlama sesi ile birlikte tüm camlar kırıldı ve otobüs sarsılmaya başladı. Sonra bir dünya insan sesiyle aracın arkası yanmaya başladı. Daha sonra bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıkmaya çalıştık. Çıkabilenler kurtuldu, çıkamayanlar da yanarak can vermişler." dedi.



Başsavcı'dan açıklama



Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpıştığı kazayla ilgili, "Şu ana kadar araçta 11 ceset tespit edildi, 10'u morga gönderildi, biri çıkarılmak üzere. Yine bir ceset olduğunu değerlendirdiğimiz ama henüz tam tespit yapamadığımız bir doku parçası daha var. Onu da sayarsak 12 olmasını muhtemel görüyoruz fakat yolcu sayısı 35 olarak bildirildiği, bizim de 21 yaralımız olduğu için ölü sayısının 14'e kadar çıkma ihtimalini değerlendiriyoruz." dedi.



Yurdagül, İsmet Eslen'in kullandığı İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde Gürcistan plakalı çelik boru yüklü tırla çarpışmasıyla ilgili incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.



Gece saatlerinde fren sistemindeki arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen Gürcistan plakalı tıra Çorlu Çerkezköy istikametinden Tokat'a giden yolcu otobüsünün 05.30 sıralarında arkadan çarptığını belirten Yurdagül, daha sonra otobüste yangın çıktığını söyledi.



İlk değerlendirmelere göre çarpmadan sonra çıkan yangının aracın arkasından ön tarafına doğru ilerlediğini anlatan Yurdagül, şu bilgileri verdi:



"İlk tespitlerimize göre araçta 35 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlardan 21'i yaralı olarak hastanelerde. Yaralılar içinde hayati tehlikesi olan yok. Ne yazık ki şu ana kadar araçta 11 ceset tespit edildi, 10'u morga gönderildi, biri çıkarılmak üzere. Yine bir ceset olduğunu değerlendirdiğimiz ama henüz tam tespit yapamadığımız bir doku parçası daha var. Onu da sayarsak 12 olmasını muhtemel görüyoruz fakat yolcu sayısı 35 olarak bildirildiği, bizim de 21 yaralımız olduğu için ölü sayısının 14'e kadar çıkma ihtimalini değerlendiriyoruz."



Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının soruşturma yürüttüğünü, kendilerinin de olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Yurdagül, "Cesetlerin bütünlükleri yok. O yüzden kimlik tespiti de güçlükle yapılabilecek durumda. Osmancık Devlet Hastanesinde ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığımıza cesetlerin tamamı gönderilecek. Orada hem kimlik tespitleri hem de otopsi işlemleri gerçekleştirilecek." diye konuştu.





Tır sürücüsü gözaltında



Yurdagül, otobüsün şoför, yardımcı şoför ve muavininin öldüğünü düşündüklerini, Gürcistan uyruklu tır sürücüsünün ise gözaltına alındığını bildirdi.



Olay yerinde incelemelerin sürdüğünü, ölenlerden birinin çocuk olduğunu belirten Yurdagül, "Şu ana kadar tespit ettiklerimiz içinde ölenlerden birisi çocuk ama kimlik tespitlerini yapmak mümkün değil. Adli tıptaki çalışmalardan sonra kimlik tespiti sağlanabilecek." ifadelerini kullandı.



Kaza anında yolcuların büyük kısmı uyuyordu



Kazanın gerçekleşmesiyle ilgili yaralıların beyanlarının henüz alınmadığına dikkati çeken Yurdagül, şunları kaydetti:



"Yolcuların büyük kısmı uyuyormuş. Tır arızalandıktan sonra bölge trafik ekibine bilgi verilmiş. Trafik ekibimiz olay yerine gelmiş, duba ve reflektörlerle olay yerinde gerekli tedbirleri almış, bir şeridi tümüyle dubalarla kapatmış. Buna rağmen arkadan çarpma şeklinde meydana gelen bir kaza. Yangın arka taraftan başladığı için ön taraftaki yolcular yan camı kırarak kendi imkanlarıyla çıkmışlar. Bu şekilde en azından ölü sayısının artması engellenmiş."





Kazanın ardından otobüsün içi duman doldu



Öte yandan, yaralanan ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavisi süren Şeref Kalkan, AA muhabirine, olay anında uyuduğunu, kazayla birlikte uyandığını ifade etti.



Kazanın ardından otobüsün içinin duman dolduğuna işaret eden Kalkan, "Yolculardan bazıları otobüsün camını kırdı, biz de kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Cam kırılınca duman biraz çekildi, millet rahatladı. O anda çıktık zaten dışarı." dedi.



Daha önce hiç trafik kazası geçirmediğini, hala olayın şokunu üzerinden atamadığına işaret eden Kalkan, "Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyelim. Çok şükür iyi durumdayım. Allah'tan gelmedikten sonra bir şey olmaz ama Allah'tan geldiği zaman da ona çare olmaz." şeklinde konuştu.