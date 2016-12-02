Çukurca'da çatışma: 3 şehit, 3 yaralı

Hakkari Çukurca'da çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu öğrenildi

Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi. Irak sınırı kesiminde devam eden operasyonlar sırasında bu sabah teröristlerde asker arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı bu operasyonda da çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

