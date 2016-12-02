Çukurca'da çatışma: 3 şehit, 3 yaralı

Hakkari Çukurca'da çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu öğrenildi

Çukurca'da çatışma: 3 şehit, 3 yaralı

Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi. Irak sınırı kesiminde devam eden operasyonlar sırasında bu sabah teröristlerde asker arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı bu operasyonda da çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çukurca şehit #şehit #çatışma
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