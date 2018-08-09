Çukurca'da havanlı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 asker yaralandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.