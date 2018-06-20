Çukurca'da saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Çukurca'da saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
20 Haziran 2018 Çarşamba 13:10

Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda,  2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #şehit #çukurca
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