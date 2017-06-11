Çukurca'daki PKK saldırılarında 9 güvenlik görevlisi yaralandı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında 6 asker yaralandı. Çukurca- Hakkari karayolunda da teröristlerin açtığı ateşle 3 korucu yaralandı

Çukurca'daki PKK saldırılarında 9 güvenlik görevlisi yaralandı
Hakkari'nin Kuzey Irak'a sınırının sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine bu sabah PKK'lı teröristler tarafından Irak topraklarından havan saldırısı yapıldı. Havan mermisinin isabet ettiği mevzide bulunan 6 asker yaralandı.

Hakkari-Çukurca karayolunda Üzümcü Jandarma Karakolu bölgesindeki Şine Köprüsü civarında mayın araması yapan güvenlik korucularına Davul Tepe bölgesinden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.