Çukurca'dan acı haber: 2 asker şehit

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çukurca İlçesi Güvendağı Bölgesi'nde devam eden operasyonlar sırasında, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıya basan 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Olayda 7 asker de yaralanırken, çıkan çatışmada PKK'lı 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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