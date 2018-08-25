Cumartesi annelerine yasak: 25 kişi gözaltında

Cumartesi Anneleri'nin bu hafta 700. kez gerçekleştireceği oturma eylemi kaymakamlık tarafından yasaklandı. Aileler oturma eyleminde kararlı

Cumartesi Anneleri kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve kaybedenlerin bulunarak yargılanması için başlattıkları oturma eylemine 700. haftada devam etti. Bu hafta 700.'sü düzenlenen oturma eylemi için hafta boyunca eyleme çağrılar yapılırken; kaymakamlığın bu haftaki eylemi yasakladı. Yasaklama kararı Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından duyruldu. Cumartesi İnsanları yasaklama kararına rağmen oturma eylemini yapacaklarını da vurguladı:

"Emniyet görevlileri kaymakamlığın 700. hafta oturmamızı yasakladığını bildirdi. Biz, her durumda 699 hafta bu meydanda oturduk. Bu hafta da oturacağız."

GÖZALTINA ALINANLAR OLDU

Oturma eylemi için Galatasaray Meydanı'nda buluşan 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Cumartesi İnsanlarından Maside Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Cihan Tosun, Adilcan Ocak, Hasan Karakoç, Sebla Arcan, Leman Yurtsever, Berkin Elvan'ın ablası Gamze Elvan ve Gazeteci Faruk Eren bulunuyor. Oturma eylemi için Galatasaray Meydanı'na ulaşmak isteyen bir grupsa; polislerce Odakule'de İstiklal Caddesi dışına sürüldü. Galatasaray Meydanı'nda buluşanların dağıtılmasının ardından alana girişler de bariyerlerle çevrilerek yasaklandı.

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Ali Şeker de Oturma eylemi için Galatasaray Meydanı'na gelenler arasındaydı. Gözaltındaki Cumartesi İnsanlarını kurtarmak isteyen Ali Şeker ile polisler arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. CHP'li Ali Şeker polislerce tartaklandı. Polislerin İstiklal Caddesi'nde toplanmaya başlayanlara dönük ikinci müdahalesinde de yeni gözaltılar yaşandı. Polis Hazzopulo Pasajı civarında çok sayıda kişiyi darbederek gözaltına aldı. Polisin engelleme ve müdahalelerine rağmen Cumartesi İnsanları Galatasaray Meydanı'na girmeyi başardı; oturma eylemine başladı. Ancak çevrede bulunan ve eyleme katılmak isteyenlere dönük polis müdahalesi sürüyor. Polis eyleme katılmak isteyenlere plastik mermi ve gaz sıkıyor. Müdahale sırasında DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek gözaltına alındı.

Oturma eyleminde sırasıyla İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, HD Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Av. Eren Keskin konuştu. Gülseren Yoleri; polis saldırıları sırasında 256 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlarla ilgili İHD'nin liste açıklayacağı ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Oturma eylemi sırasında gerçekleştirilen konuşmaların ardından eylem sona erdi. Eylem sonrası dağılanlara polis yeniden gaz bombalarıyla saldırdı. (İstanbul/EVRENSEL)