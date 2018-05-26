Cumhurbaşkanı adayı alışverişte yakalandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına ara vererek eşi Ülkü İnce ile birlikte alışverişe çıktı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Ankara’da, sabah saatlerinde eşi Ülkü İnce ile alışverişe çıktı.

Evlerinin karşısındaki markete giden çift, iftar için alışveriş yaptı. İnce çifti, tezgahlardan tek tek seçtikleri iftariyelik ihtiyaçlarının ücretini ödedikten sonra ellerindeki poşetlerle yürüyerek evlerine döndü. İnce çifti, kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.