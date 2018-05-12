Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yabancı öğrencilere çalışma izni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki yabancı öğrencilere ve mezunlara çalışma izni verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca Fransa’ya yönelik çok sert sözler kullandı, “Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki uluslararası öğrenci buluşmasında şunları söyledi:

"Daha önce farklı gönüllü kuruluşlar çatısı altında yürütülen misafir öğrencilerimizi dernekleşme yoluyla bir araya getirme çalışmaları UDEF ile daha da güçlendi. Ülkemize gelen öğrenci kardeşlerimize sadece okullarımızı değil, gönül dünyamızı da açıyoruz. Ülkemizde Türkiye Bursları adıyla kurumsallaştırdığımız program vasıtasıyla ülkemize gelen ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir öğrencimiz bulunuyor. Hangi coğrafyadan gelirse gelsin, burada eğitim görüp ülkesine dönen tüm kardeşlerimizle hayatın her alanında birlikte yol yürümek istiyoruz. Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz, ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece, dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz.

'ARNAVUTLUK MAALESEF FETÖ'NÜN İSTİLASI ALTINDA'

Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz. Arnavutluk da maalesef işte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabii görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz ve Maarif Vakfımız Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor.

FRANSA'YA SERT SÖZLER

Bu Fransa var ya, bunlar Afrika'yı az mı sömürdü. Bu Fransızlar Cezayir'de 5 milyon insanı katlettiler, Libya'da aynı şeyi yaptılar. Ama Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Biz size ne yaptık, bizimle alıp vermediğiniz ne? Güçlenmemizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz.

Ama samimi olmazsanız gereğini yaparız. Sömürdükleri ülkelerin sadece maddi zenginliklerini değil tarihini ve kültürünü de kendine göre dizayn edenlere karşı en büyük gücümüz buradaki birlikteliğimizdir. Kur'an'a sarılın, ayrılığa düşmeyin. Birbirimizi severken sadece yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Bizde siyah beyaz var mı? Yok. Ama Avrupa'da var. Fransa Romanları ülkesinden dışladı. Ama ben Romanların içinden çıktım geldim. Romanlarla birlikte aynı ilkokulda okudum. Ve Roman mahallesinden bir Cumhurbaşkanı çıktı. İşte bizim inancımızın güzelliği burada. Afrika başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda sadece gelin beraber kazanalım diyoruz.

BM'Yİ REFORME ETMEMİZ ŞART

BM'yi reforme etmemiz şart. Daimi üyeler bunu kabul etmiyor. Niye? Yakaladıkları fırsatı bırakmazlar. Biz BM genel kurulunda bu düşüncemizi dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. BMGK'da senin de daimi üye olma hakkın yok mu? 20 üyenin tamamı daimi üye olsun. Ve dönerli olarak 10 tanesi diyelim ki bir sonraki 10 olarak kalsın, ama bu değişim devam etsin. Değişim devam ederken de buradaki 20 üyenin tamamı da BM'nin daimi üyesi olsun. Türkiye bunu neden yaşamasın, Japonya, Almanya, Hindistan, Pakistan neden bunu yaşamasın. Ama istemezler! Şu anda bir tane halkı Müslüman olan ülke orada yok. Biz adalet istiyoruz. BM bunun için kuruldu ama şu anda böyle bir yaklaşım yok. İnşallah belki hemen değil ama bir gün dünya mazlumlarının adalet talebinin yerine geldiğini göreceğiz. Bize düşen o güne kadar mücadeleyi sürdürmektir.

YABANCI ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMA İZNİ

Sizlerin sıkıntılarını çok yakından takip ediyorum. Bugün burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum: Misafir öğrencilerimiz belli dönemlerde ikamet belgelerini yenilemek zorundalar. Bu belge için kurum önlerinde yığılmalar yaşanıyordu. Şimdi misafir öğrencilerimiz ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler. Ayrıca 3 ay beklemeden GSS'ye dahil olabilecekler. Eskiden kalma sigorta prim borcu olan öğrencilerimizin de faizleri silindi. Eskiden misafir öğrencilere çalışma izni verilmiyordu. İnşallah yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz. Tek milletiz dedik ya kardeşiz dedik ya... Öyle ise gereğini yapacağız."