Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar dünyayı enayi zannediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Kudüs konferansında konuştu. Konuşmasında Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı, başkoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Dışarıda nişanlısı bekliyor. Nikah muamelesi yapmak için içeri giriyor" dedi

"Tabii bizi Suudi Arabistan'dan aradılar. Ve biz gerek babaya, gerek oğluna her şeyleri anlattık" diyen Erdoğan, " 'Özel temsilcilerimizi gönderebilir miyiz' dediler, 'Buyrun gönderin' dedim. Geldi, bizzat kabul ettim. Kendilerine anlattık. İstihbarat şeflerine bütün belgeleri dinlettik, gösterdik. Fakat bütün bunlara rağmen krala ben şunu sordum; Bu 15 kişi İstanbul'a niye gönderildi? Bu 15 kişinin İstanbul'da ne işi var? Bunlar İstanbul'a geldiyse konsoloslukta bunlar ne iş yaptı? Bu katili siz biliyorsunuz. Bak ben size adres vereyim, bu katil bu 15 kişinin içinde, dedim. 'Eğer isterseniz siz bu katili çıkartısınız ve ilan edersiniz'... Bana verdiği cevap şu oldu; Şu anda 18 kişiyi tutukladık. Sonra sayı 22'ye çıktı. Tamam da tutuklamak çıkış yolu değil. Cezası bunların ne oldu? Yargılayamıyorsanız suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Gönderin biz yargılayalım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Veliaht Prens dedi ki, 'Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı'. Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Ve tabi dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan almak istedi, kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz?" diye konuştu.