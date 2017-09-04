Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in (21) son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninin ardından Çatalca Ak Parti İlçe Teşkilat binasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bina önünde toplananlara hitaben bir konuşma yaptı

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Er Gürel Ailesi'ne taziyelerini iletti ve şehitlik makamının önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın sonuna gelindiğini ve İslam dünyasının içerde ve dışarda büyük mücadeleler ve savaşlarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, Myanmar'da yaşananlara değindi.



"BÜTÜN BU KATLİAMLAR KARŞISINDA İNSANLIK MYANMAR KATLİAMINA SESSİZ KALDI"



"Myanmar'da çok büyük katliamlar yapıldı" diyen Erdoğan, "Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı.



Televizyonlarda öyle zannediyorum o Myanmar'ın, Müslümanların düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak Kızılayımızla, AFAD'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.



"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULUNDA EN GENİŞ MANADA GÜNDEME GETİRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem



Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabiiki biz bu görüşmelerimizle netice aldığımız veya alacağımız liderler var liderler var. Herkes aynı hasasasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar. Biz görevimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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