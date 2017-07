Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL'in uzatılması teklifini yapacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin açılışında konuştu. OHAL'e ilişkin Erdoğan, "15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız ne de bizden sonraki nesile unutturacağız

O geceye çamur atma çabası içindeler. Pazarlık bitiyor tanklar çekiliyor. 'Kontrollü darbe' diyorlar. Ne olacaktı istedikleri gibi at oynatmaya devam mı edeceklerdi? Yarın MGK var bu konuyu görüşeceğiz. Hükümetimize tekrar OHAL'in uzatılması teklifini yapacağız" diye konuştu.



"NE YAPARSAN YAP AB'NİN TAVRI ORTADA. 54 YIL GEÇTİ. HALA BİZİMLE BUNLAR DALGA GEÇİYOR"



Erdoğan, "Ne yaparsan yap AB'nin tavrı ortada. 54 yıl geçti. Hala bizimle bunlar dalga geçiyor. Verdikleri sözleri tutmazlar, 'vize uygulaması' dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili 'şu kadar para vereceğiz' derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka bu işin çaresi yok" dedi.





HAMBURG'DAKİ G20'DE BİZE HALA TUTUKLANAN FETÖ'CÜLERİ SORUYORLAR, 250 ŞEHİDİ SORMUYORLAR.



Erdoğan, "Hamburg'daki G20'de bize hala tutuklanan FETÖ'cüleri soruyorlar, 250 şehidi sormuyorlar" dedi.





"BU İŞİN HESABINI VERECEKLER LAMI CİMİ YOK"



Erdoğan, "Birileri de sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Niçin? Bizim Hatay'da Türkmen kardeşlerimize gönderdiğimiz yardımların ne yazık ki FETÖ'cüler tarafından ne yazık ki önü kesilerek FETÖ'cü savcıların talimatıyla. Sandıklara bakıyorlar ne var ne yok. Bakma yetkisi de yok ama ben yaptım oldu dediler. Bu işi de yaptılar şimdi içeride. Bu işin hesabını verecekler lamı cimi yok. Ve şu anda yargıda bakıyorsunuz keyfi yerinde. Orada o mağdur, mazlum şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar. Ben bugün söyledim sayın başbakan adalet bakanı da burada diyorum ki bunlara Guantanamo'daki gibi özel elbise giydirip mahkemeye de böyle gelmeleri lazım. Böyle grand tuvalet mahkemeye gelmek gibi bir şey olmaz. Çünkü o mağdur o mazlum kardeşlerimizin hakkını almamız lazım" ifadelerini kullandı.





"NELER OLDU NELER OLUYOR?"



Erdoğan, "Neler oldu neler oluyor? Bizim üzerimize düşeni yapmamız lazım. 15 Temmuz'u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir duruş sergilediğini de unutmayacağız" dedi.





"MHP GENEL BAŞKANINA VE DİMDİK DURAN TÜM SİYASETÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Erdoğan, "Ben burada başta MHP genel başkanı olmak üzere 15 Temmuz ihaneti karşısında dimdik duran tüm siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Darbecilerin yollarını açması ile çay kahve içenleri de unutmayacağız" dedi.



Erdoğan, "Bugün parlamentodaki özel oturumda bile hala ortalığı karıştırmanın gayreti içinde. Ya bir defa hakkındaki belgeleri temizlemek için çok daha vakit ayırman lazım" dedi.



"TÜRK MİLLETİNİN VARLIK MÜCADELESİ VERDİĞİ DÖNEMDE TERÖRİSTLERLE SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPIYOR"



Erdoğan, "Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği dönemde teröristlerle sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Terör örgütünün destelediği kişilerle, beraber kol kola. Hastaymış belediye başkanıymış. Hasta adam çıktı nasıl yürüyor? Bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulamayız. Hassan olacağız hasta filan değiller hepsi yalan. Türkiye düşmanları ile Pensilvanya ile aynı dili kullanarak saf seçenleri asla affetmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.





"BU ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI BİZ ALAMIYORSAK DA EMİN OLUNUZ Kİ ALLAH ALACAKTIR"



Erdoğan, "Bu şehitlerimizin intikamı biz alamıyorsak da emin olunuz ki Allah alacaktır. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa vermiş olsak da kendileri yüreğimizde hep yaşayacak. FETÖ'cü hainler ise hapishanelerin kalın duvarları arkasında çürüyüp giderken, her gün tekrar tekrar ölecekler. Her gün bir yenisini uydurdukları tarihler, peşine takıldıkları hezeyanlar hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. FETÖ'cülere destek verenler de içeride, dışarıda er veya geç tarihin kara defterine isimlerini yazdırarak çekilip gidecekler" diye konuştu.





"YAZIKLAR OLSUN DARBEYE SEVİNEN KANI BOZUKLARA"



Erdoğan, "Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize ulaşarak, zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız. Ne FETÖ'cü hainler ne PKK'lı katil sürüsü ne DEAŞ'ın katil sürüsü ne de sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde müttefiklerimiz bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Belki daha çok çalışacağız, daha çok bedel ödeyeceğiz ama Allah'ın izniyle büyük, güçlü, müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara" ifadelerini kullandı.







