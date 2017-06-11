Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Şehit babasıyla telefonla görüştü

Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için düzenlenen cenaze töreni sonrasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, genç öğretmenin amcasının evinin önünde kurulan taziye çadırına gitti. Burada şehit babası Sadık Yalçın ve yakınlarına tekrar başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Şehit babasıyla telefonla görüştü
Ziyaret sırasında baba Sadık Yalçın, Bakan Yılmaz'ın telefonuyla önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım acılı babaya taziye dileklerini iletti. Görüşme sonrasında bİr süre daha çadırda kalan Bakan Yılmaz ise daha sonra buradan ayrıldı.


 

Kaynak: DHA
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