Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Şehit babasıyla telefonla görüştü

Ziyaret sırasında baba Sadık Yalçın, Bakan Yılmaz'ın telefonuyla önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım acılı babaya taziye dileklerini iletti. Görüşme sonrasında bİr süre daha çadırda kalan Bakan Yılmaz ise daha sonra buradan ayrıldı.Kaynak: DHA
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