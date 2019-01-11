Cumhurbaşkanı: Milyonlarca fileyi promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, aynı camide 23. ve 24. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili olan Muhyettin Aksak’ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı: Milyonlarca fileyi promosyon olarak dağıtacağız
11 Ocak 2019 Cuma 15:33

AK Parti teşkilatına ve Aksak ailesine sabır dileyen Erdoğan, "Hepimizin akıbeti bu. Gideceğimiz yer burası. Onu da aşmak söz konusu değil. Tüm mesele rabbim bizlere imanla, Kuran ile inşallah hayatımızı tamamlamayı nasip eylesin. Ben bu vesileyle kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin" dedi.

Cenazede TBMM Başkan Vekili Levent Gök, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'li eski bakanlar Recep Akdağ, Taner Yıldız, Ahmet Arslan ve çok sayıda AK Parti'li hazır bulundu. Muhyettin Aksak’ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #file #promosyon #bez #torba
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