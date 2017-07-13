Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasında, duruşma salonu dışına darağacı kuruldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Duruşma öncesinde yargılamanın yapıldığı salonun yanında toplanan bir grup, darbeci askerlerini geçirildiği yere temsili darağacı kurdu, ellerinde de idamı simgeleyen urganlar tuttu. Yargılanan sanıklar, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı

Geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden oluşan 37 kişilik özel tim, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip kaçtı. Bu kişilerden, FETÖ/PDY'nin Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 25'i ilk olarak yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; Teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe ise henüz yakalanamadı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamele, darbe girişimi sırasında Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 sanık hakkında dava açıldı. Sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç işleme', 'hükümete karşı suç işleme', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarından 6'şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



SAVCI 1 SANIK İÇİN BERAAT, DİĞERLERİ İÇİN İSE MÜEBBET İSTEDİ



Son yapılan duruşmada, tüm delillerin toplandığını, sanıkların savunmalarını yaptığını ve tüm tanıkların dinlendiğini, olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıktığını ifade eden savcı, mütaalasını verdi. Savcı bir sanık hakkında beraat talebinde bulundu, diğer sanıklarla ilgili 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.



Mütaaladan sonra mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının istenmesine, şehit olan 2 polisin Adli Tıp raporuyla ilgili bilirkişi görüşü alınmasına, 112 ve 155 kayıtlarının o saatler diliminde deşifre edilmesine, olay saatindeki hava radar görüntülerinin istenmesine karar verip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya müdahil olması kabul etmişti.



YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI



Yargılanın üçüncü duruşması ise bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesinde yargılamanın yapıldığı salonun yanında toplanan, AK Parti'lilerin de aralarında yer aldığı bir grup, darbeci askerlerin getirilirken geçirildiği yere temsili darağacı kurdu, ellerinde de idamı simgeleyen urgarlar tuttu. Ayrıca vatandaşların ellerinde 'İmanını satmış hainler', 'Yahudi oldular, çapulcu oldular, Ermeni oldular, bir vatan evladı olamadılar', 'Pensilvanyanın uşakları', 'Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez', 'Seni zindandan alıp millete iktidar yapan Allah'a hamdolsun' yazılı parkartlar taşıdı. Yargılanan askerler, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı.

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