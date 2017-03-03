Cumhuriyet Gazetesi önünde iki el ateş sesi

Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri duyuldu

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'de bulunan binası önünde silah sesleri duyuldu. İddiaya göre bina önünden taksi ile geçen bir kişi tabanca ile iki el ateş etti. Kurşunlar ise gazetenin karşısında bulunan duvara isabet etti. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.Ateş eden kişi ise aranıyor.Şişli-İstiklal Sokak’ta yaşanan olaydan sonra, polisin olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğine ulaşılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya yaptığı açıklamada;“Şişli emniyet müdürümüzle görüştüm. Saat 06.45 sıralarında tam gazetemizin karşısında ticari bir araçtan 2-3 el ateş açılıyor.Polisler incelemelerini yaptılar. Bina karşısında bir adet mermi kovanı bulundu. Emniyet müdürümüzün tespiti, alkolik bir şahıs olduğuna dair. Fakat onlar incelemelerini sürdürüyor.Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gazete yetkilileri olarak tüm emniyet yetkililerinin konunun takipçisi olmasını istiyoruz" dedi.