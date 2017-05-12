Cumhuriyet Haber Portalı'nın Genel Yayın Yönetmeni'ne gözaltı

Cumhuriyet gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, bu sabah gözaltına alındı. Oğuz Güven, gözaltına alındığını saat 07.15'te attığı "Gözaltına alınıyorum" twitiyle duyurdu.



Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde de yer alan haberde de Oğuz Güven'in ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.



Güven'in, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüyle ilgili yayınlanan haber başlığı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Oğuz Güven, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Güven'in emniyetteki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.







