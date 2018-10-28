Cumhuriyet için Kız Kulesi'ne kulaç attılar

Çeşitli meslek gruplarından amatör ve profesyonel yüzücülerin bir araya gelerek oluşturdukları "Openwater" isimli kulübün 75 üyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kız Kulesi'ne yüzdü

Cumhuriyet için Kız Kulesi'ne kulaç attılar
28 Ekim 2018 Pazar 11:56

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Üsküdar Sahili'nde bir araya gelen grup üyesi 75 kişi giydikleri Türk bayrağı tişörtleriyle önce saygı duruşuna bulunup, İstiklal Marşı okudu. Grup adına açıklama yapan Hasan Eke, “Cumhuriyetimizin ilanının 95. kuruluş yıl dönümünde bugün düzenlemiş olduğumuz etkinliği bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına ayrıca da tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Mekânları cennet olsun." dedi.

Grup üyeleri daha sonra boğazın serin sularına girerek Cumhuriyet için kulaç attı. Yüzücüler Kız Kulesi'ne vardıklarında tekrar İstiklal Marşı okuyarak meşale yaktı. Grup üyeleri daha sonra yüzerek tekrar Üsküdar Sahili'ne geldiler.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kız kulesi #cumhuriyet #yüzdüler #kulaç
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