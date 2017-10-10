Cumhuriyet Savcısı'na makamında silahlı saldırı!

Antalya'da Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e makamında saldırı düzenlendi. Bir polis memurunun silahlı saldırısı sonrası savcı ağır yaralandı

Olay Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ilçede görevli bir polis memuru Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e makamında silahıyla saldırdı. Vücuduna 5 merminin isabet ettiği öğrenilen savcının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, olayın terör saldırısı olmadığını belirterek şunları söyledi: “Polis memurunun eşinin de adliyede görevli olduğunu öğrendik. Olay terör saldırısı değil. Polis memuru eşinin raporu ve izinleri ile ilgili savcı ile tartışmış. Tartışma sonunda da beylik tabancasını çıkararak savcıya 5 el ateş etmiş. Kurşunlar kol, bacak ve göğsüne isabet etmiş”



KAVGANIN NEDENİ 'İZİN' TALEBİ



Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in, yanında katip olarak çalışan Şerife Avcı'nın 'izin' talebi nedeniyle kendisiyle tartıştığı, sonrasında tartışmaya katılan Avcı'nın polis eşi Turgut Avcı'nın, Savcı Küçüköner'i vurduğu ortaya çıktı. Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı'nın bir süredir izin almak istediği kaydedildi. Savcı Küçüköner'in 2 yıldır Korkuteli'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.